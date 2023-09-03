Нахчыван под обстрелом. Азербайджан ответил Новое заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 4 сентября в 09:50 подразделения вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Араздеен Девелинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Были приняты ответные меры подразделениями азербайджанской армии, указывается в сообщении Минобороны Азербайджана.
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