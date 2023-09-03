У российских олигархов отбирают «золотые паспорта» на Кипре
Кипр в настоящее время проводит процесс аннулирования «золотых паспортов» российских олигархов, которые были подвергнуты санкциям. Как передает CBS News, эту информацию сообщил министр финансов Кипра Константинос Петридес.
Петридес также отметил, что Кипр арестовал 105 миллионов евро российских вкладов. Эта сумма составляет лишь малую часть общего объема российских вложений на Кипре, который превысил примерно 5,6 миллиарда евро в прошлом году.
Министр также подчеркнул, что любая компания на Кипре, которая имеет владельца, находящегося под санкциями, подвергнется «усиленному контролю». Однако часто российские олигархи скрывают имена в связи со своими активами.