У российских олигархов отбирают «золотые паспорта» на Кипре

Петридес также отметил, что Кипр арестовал 105 миллионов евро российских вкладов. Эта сумма составляет лишь малую часть общего объема российских вложений на Кипре, который превысил примерно 5,6 миллиарда евро в прошлом году.

Министр также подчеркнул, что любая компания на Кипре, которая имеет владельца, находящегося под санкциями, подвергнется «усиленному контролю». Однако часто российские олигархи скрывают имена в связи со своими активами.