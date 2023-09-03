AQTA обратилось к перевозчикам продуктов питания

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о безопасности пищевых продуктов и в целях обеспечения пищевой безопасности населения в Азербайджане проводится процедура контроля безопасности субъектов хозяйствования, осуществляющих первичное производство, производство, переработку, обращение, утилизацию, транспортировку и другую деятельность, связанную с пищевой продукцией. Об этом сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

ООО Bolt Services AZ, ООО Ozio, ООО İndi Market и ООО Bazarstore, занимающиеся транспортировкой и доставкой продуктов питания, обратились в AQTA за регистрацией безопасности пищевых продуктов. На основании данного заявления, соответственно, зарегистрированы компании, названия которых упоминаются в данной сфере деятельности. Агентство окажет методическую поддержку по внедрению пищевой безопасности зарегистрированным предприятиям, обеспечит поэтапное внедрение соответствующих требований и поможет в адаптации деятельности к критериям пищевой безопасности. Также в рамках взаимного сотрудничества будет начато бесплатное обучение сотрудников этих компаний, зарегистрированных Азербайджанским институтом пищевой безопасности.

Предприятия, работающие на всех этапах пищевой цепи, включая транспортировку и доставку продуктов питания, должны соблюдать требования, вытекающие из закона Азербайджанской Республики «О пищевой безопасности», в том числе требования по регистрации, отметили в AQTA. Сообщается, что деятельность субъектов предпринимательства, функционирующих в сфере пищевой промышленности без регистрации, запрещена законодательством.

Процесс приема AQTA заявок на регистрацию безопасности пищевых продуктов переведен в электронную систему. Предприниматели, желающие пройти данную процедуру через электронную систему, могут подать заявку на онлайн-регистрацию, посетив официальный сайт агентства (www.afsa.gov.az). Госпошлина за регистрацию не взимается.