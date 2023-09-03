Эрдоган вылетел в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из аэропорта имени Ататюрка в Сочи в 10:50, сообщает агентство Anadolu.

Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр и другие официальные лица.

Агентство отмечает, что самым важным пунктом повестки дня встречи Эрдогана и Путина станет соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Россия вышла 17 июля. На встрече будут обсуждаться последние события в российско-украинской войне, а также отношения между Анкарой и Москвой, в первую очередь в области энергетики, торговли, экономики и туризма.