Мамедов уничтожал имущество жителей Баку

Прокуратура Наримановского района возбудила уголовное дело и проводит следствие в отношении жилищно-строительного кооператива (ЖСК) EAST Residence по фактам намеренного уничтожения имущества граждан во время проведения работ по сносу и строительно-монтажных работ.

Следствием было установлено, что председатель ЖСК Али Мамедов, злоупотребляя должностными полномочиями, без разрешения владельцев, а также без вступившего в законную силу решения суда уничтожал имущество граждан, нанеся им ущерб в крупном размере.

Али Мамедов был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого и арестован решением суда. Следствие по делу продолжается.