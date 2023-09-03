Albatros: апофеоз мужского стиля, новая локация, новый концепт

Мужская мода выходит на новые горизонты, и сеть мужских мультибрендовых магазинов Albatros идет в ногу с современными трендами и тенденциями! Сегодня Albatros представляет вниманию модной публики Баку свою новую локацию – свежие идеи, последние коллекции и небывалую концепцию. Своим открытием Albatros выходит в авангард прежде неизведанной в Баку ниши премиальной мужской моды и заявляет о начале новой эры.

Новый Albatros – двухэтажное мастерски исполненное пространство, расположенное на первом этаже в отеле JW Marriott Absheron – это не только апофеоз мужского стиля, но и уникальная в своем роде локация в Баку, выполненная в духе футуристического минимализма.

Выражение модного видения сквозь архитектуру – тоже инновационный подход, который предпринял Albatros на новой стезе. Масштабные обтекаемые формы, цветовой контраст индустриального цемента и благородной дубовой древесины, обилие естественного света и раскидистые декоративные растения: будущее мужской моды в видении Albatros заключает в себе единство человека с природой, контраст натурализма с урбанизмом и, разумеется, безупречный стиль.

В задумке атмосферного интерьера Albatros Альфан Кутвал (каталонский дизайнер турецкого происхождения) руководствовался вдохновением от произведений таких архитекторов, как Валерио Олджиати и Заха Хадид, и создал пространство, гармонирующее не только с креативным посылом Albatros, но и с архитектурным ландшафтом современного Баку.