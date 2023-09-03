Albatros: апофеоз мужского стиля, новая локация, новый концепт
Мужская мода выходит на новые горизонты, и сеть мужских мультибрендовых магазинов Albatros идет в ногу с современными трендами и тенденциями! Сегодня Albatros представляет вниманию модной публики Баку свою новую локацию – свежие идеи, последние коллекции и небывалую концепцию. Своим открытием Albatros выходит в авангард прежде неизведанной в Баку ниши премиальной мужской моды и заявляет о начале новой эры.
Новый Albatros – двухэтажное мастерски исполненное пространство, расположенное на первом этаже в отеле JW Marriott Absheron – это не только апофеоз мужского стиля, но и уникальная в своем роде локация в Баку, выполненная в духе футуристического минимализма.
Выражение модного видения сквозь архитектуру – тоже инновационный подход, который предпринял Albatros на новой стезе. Масштабные обтекаемые формы, цветовой контраст индустриального цемента и благородной дубовой древесины, обилие естественного света и раскидистые декоративные растения: будущее мужской моды в видении Albatros заключает в себе единство человека с природой, контраст натурализма с урбанизмом и, разумеется, безупречный стиль.
В задумке атмосферного интерьера Albatros Альфан Кутвал (каталонский дизайнер турецкого происхождения) руководствовался вдохновением от произведений таких архитекторов, как Валерио Олджиати и Заха Хадид, и создал пространство, гармонирующее не только с креативным посылом Albatros, но и с архитектурным ландшафтом современного Баку.
Новый бутик Albatros – это ода сочетанию традиций и новизны: как и всегда, бутик представляет последние коллекции всемирно известных премиальных мужских брендов, однако такие бренды, как Ralph Lauren, BOSS, HUGO, Hackett London, Karl Lagerfeld, удостоились отдельных корнеров, в которых покупатели и посетители смогут погрузиться в атмосферу уникального стиля каждой марки.
Из традиционного – индивидуальный подход к клиентам и высочайший уровень сервиса. Сеть Albatros вот уже больше 30 лет радует покупателей щепетильным подходом к каждой продаже и штатом натренированных в мужской моде профессионалов, которые точно знают, что внимательность к деталям – будь то длина рукавов и брюк, ширина лацканов или высота подошвы обуви – это залог безупречного мужского стиля.
Вы можете посетить новую локацию Albatros по адресу: проспект Нефтчиляр, 99, на первом этаже отеля JW Marriott Absheron Baku.
Телефон: 050 229 60 20.