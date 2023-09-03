«Шахеды» взорвались в Румынии

«Шахеды», которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и взорвались на территории Румынии, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Николенко также опубликовал фотографию взрыва и подчеркнул, что это еще одно доказательство того, что Россия несет угрозу не только Украине, но и соседним странам, включая членов НАТО.

Он призвал партнеров ускорить поставку Украине современных систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также военной авиации, чтобы усилить защиту инфраструктуры Украины и соседних государств.

В то же время Министерство обороны Румынии выразило уверенность в том, что беспилотные летательные аппараты не представляли угрозу для их страны. Вместе с тем в Бухаресте осудили российские удары по портам Украины.

Ранее сообщалось, что ночь на 4 сентября, накануне встречи Эрдогана и Путина, российские беспилотники атаковали крупный украинский порт Измаил – перевалочный пункт для экспорта зерна. В результате нападения были повреждены склады, несколько зданий загорелось.