Прервался диалог Азербайджана с Арменией в Москве

Договоренности о проведении очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России в рамках комиссии по разблокированию региональных инфраструктур нет.

«Какие-то вопросы на уровне рабочих контактов обсуждаются, но для работы необходим соответствующий фон», - заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян журналистам.

Отметим, что последняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна, Алексея Оверчука в июне этого года проходила в Москве.