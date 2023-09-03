Сколько в Азербайджане задержали нелегалов

В январе-августе 2023 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержано 6 306 иностранцев и лиц без гражданства, сообщает Государственная миграционная служба.

За этот период 2 331 иностранец, нарушивший миграционное законодательство, был выдворен за пределы Азербайджана в административном порядке. Их въезд в страну ограничен на установленный законом срок, а остальным была предоставлена возможность легализации пребывания на территории страны или добровольный выезд.