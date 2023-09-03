Шольц в синяках и ссадинах фото
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал свое первое фото после падения во время пробежки. В результате инцидента канцлер получил синяки на лице, сообщает Bild.
На своей Instagram-странице канцлер написал: «Не терпится увидеть мемы. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле».
3 сентября Олаф Шольц был вынужден отменить свой официальный визит в Гессен из-за полученных повреждений.
Канцлер споткнулся и упал во время пробежки в Постдаме в конце прошлой недели. Правительственные источники утверждают, что полученные раны и синяки не повлияют на его планы и обязанности.