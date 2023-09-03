Что стало причиной отставки министра обороны Украины The New York Times
Отставке главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова имеется несколько объяснений, следует из информации, представленной The New York Times (NYT) чиновниками из администрации украинского президента.
Власти в Украине осознавали необходимость нового военного руководства из-за продолжающегося конфликта. Кроме того, главу Минобороны критиковали как общественные активисты, так и средства массовой информации в связи с различными скандалами, связанными с контрактами. Важным фактором также стали личные просьбы самого Резникова об отставке, отмечает газета.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ухода Резникова с поста главы Минобороны, объясняя это необходимостью внести новые подходы и изменить форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Зеленский предложил председателю Фонда государственного имущества Украины Рустему Умерову возглавить Минобороны.
Умеров, несмотря на свою принадлежность к оппозиционной политической партии «Голос», с начала спецоперации взял на себя ряд важных функций, включая участие в ключевых переговорах по зерновой сделке и обмену пленными, сообщает NYT.