Власти в Украине осознавали необходимость нового военного руководства из-за продолжающегося конфликта. Кроме того, главу Минобороны критиковали как общественные активисты, так и средства массовой информации в связи с различными скандалами, связанными с контрактами. Важным фактором также стали личные просьбы самого Резникова об отставке, отмечает газета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ухода Резникова с поста главы Минобороны, объясняя это необходимостью внести новые подходы и изменить форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Зеленский предложил председателю Фонда государственного имущества Украины Рустему Умерову возглавить Минобороны.

Умеров, несмотря на свою принадлежность к оппозиционной политической партии «Голос», с начала спецоперации взял на себя ряд важных функций, включая участие в ключевых переговорах по зерновой сделке и обмену пленными, сообщает NYT.