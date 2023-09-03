Дадашев пытался попасть в Азербайджан с мешком наркотиков за плечами

Завершилось предварительное следствие по делу Новруза Дадашева, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям. Дело передано в производство судьи Оруджа Джалилова, дата подготовительного заседания суда назначена на 14 сентября.

Отметим, что 13 марта 2023 года сотрудники погранзаставы «Гейтепе» задержали вблизи села Деман Ярдымлинского района Новруза Дадашева, пытавшегося нарушить госграницу Азербайджана со стороны Ирана. При нем было обнаружено почти 6 кг наркотиков.

Дадашеву предъявили обвинение по статье 234 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере) УК Азербайджана.