Правоверные мусульмане жгут машины в Швеции видео

В ответ на акции сожжения Корана в шведском Мальмё произошли беспорядки, сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Во время столкновений были сожжены несколько автомобилей. Участники беспорядков забросали полицейские машины камнями. На данный момент нет информации о пострадавших.

3 сентября иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел очередную акцию с сожжением Корана в Мальмё.  В ходе этой акции было задержано три человека.

В апреле Административный суд Швеции отменил запрет на акции с сожжением Корана, введенный Министерством иностранных дел страны. Суд подчеркнул, что свобода собраний и демонстраций является конституционно гарантированным правом.