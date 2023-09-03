Во время столкновений были сожжены несколько автомобилей. Участники беспорядков забросали полицейские машины камнями. На данный момент нет информации о пострадавших.

3 сентября иммигрант иракского происхождения Салван Момика провел очередную акцию с сожжением Корана в Мальмё. В ходе этой акции было задержано три человека.

В апреле Административный суд Швеции отменил запрет на акции с сожжением Корана, введенный Министерством иностранных дел страны. Суд подчеркнул, что свобода собраний и демонстраций является конституционно гарантированным правом.