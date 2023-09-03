Переводчик «начал войну» между Турцией и Россией

Во время переговоров между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи произошел казус. Турецкий переводчик по ошибке заявил, что между Россией и Турцией идет война.

«Между Россией и Турцией война...» – заявил переводчик.

Позже переводчик исправил свою ошибку, отметив, что военный конфликт происходит между Россией и Украиной.

Основными темами для переговоров между российским и турецким лидерами станут зерновая сделка и урегулирование конфликта в Украине. На встрече также будут обсуждаться отношения между двумя странами, в первую очередь в области энергетики, торговли, экономики и туризма.