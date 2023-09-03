Болливудская история в Ленкорани

В Ленкорани биологическая мать и родственники забрали к себе 15-летнюю девочку, которую в детстве определили в приемную семью, сообщила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

По ее словам, кто-то нарушил конфиденциальную информацию об удочерении, в результате чего родным девочки стало известно, где она проживает. Сама девочка, по словам соседей, не хотела возвращаться к родной матери, считая приемную семью родной, а забрали ее якобы насильно. Причем мать девочки много лет назад оформила нотариальный отказ от ребенка, а процесс передачи ребенка в приемную семью был осуществлен через суд.

В пресс-службе МВД сообщили, что пригласили обе стороны в отдел полиции Ленкорани. В присутствии сотрудников Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и психолога девочка заявила, что добровольно переехала к родной матери и не хочет возвращаться в приемную семью.

Собранные материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав.