Также были экспонированы фотовыставка «Архитектор прогресса» Фонда Гейдара Алиева, работы выдающихся азербайджанских художников из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, ковры из коллекции Азербайджанского национального музея ковра. Посетители получили возможность познакомиться с Азербайджаном посредством VR – устройств виртуальной реальности.

В первый день мероприятия в Национальном музее Тираны открылась выставка, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Посетителям рассказали о жизненном пути и богатом наследии общенационального лидера.

С 31 августа по 3 сентября в Тиране албанской общественности были представлены образцы культуры и кулинарии Азербайджана.

В тот же день зрителям на площади Искендер бей Тираны были представлены шедевры национальной азербайджанской музыки: в сопровождении камерного оркестра под руководством народного артиста Фахреддина Керимова выступили народные артисты Фидан Гаджиева, Азер Зейналов, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, Эльвин Ганиев, а также Садаф Будагова и Ибрагим Бабаев. Среди зрителей были министр культуры Албании Эльва Маргарити, послы иностранных государств, аккредитованные в Албании, другие официальные лица.

На следующий день ритм-группа «Натик» и танцевальный ансамбль «Мирвари» представили красочную программу: «Гавалдаш», «Карабах», «Янардаг», «Мехрибан», «Сары Гелин» и другие. Местная публика с большим энтузиазмом встретила эти композиции и присоединилась к танцам. Большой интерес зрителей также вызвали история Азербайджана, география, национальные ковры Азербайджана, искусство витража, изображения Ичеришехер, Шуши и Джыдыр Дюзю на мониторе.

В последний день мероприятия в павильоне Reja The Could в Тиране был показан фильм «Аршин мал алан», жемчужина азербайджанского киноискусства, снятый в 1945 году и восстановленный в цветном формате в Голливуде по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

2 сентября на Итальянской площади Тираны состоялся этно-джазовый концерт группы «Бута» под руководством народного артиста Азербайджана Энвера Садыгова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба.

В рамках Дней культуры Азербайджана Национальным кулинарным центром Бюро по туризму Азербайджана на площади Искендер бей местным жителям были продемонстрированы образцы национальной кухни Азербайджана.

Также азербайджанская делегация провела встречи с министром культуры Албании Эльвой Маргарити, мэром Тираны Эрионом Велиачем и директором Национальной библиотеки Албании Пиро Мишей. Были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества.