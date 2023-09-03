Албанцев познакомили с азербайджанской культурой фото
С 31 августа по 3 сентября в Тиране албанской общественности были представлены образцы культуры и кулинарии Азербайджана.
В первый день мероприятия в Национальном музее Тираны открылась выставка, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Посетителям рассказали о жизненном пути и богатом наследии общенационального лидера.
Также были экспонированы фотовыставка «Архитектор прогресса» Фонда Гейдара Алиева, работы выдающихся азербайджанских художников из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, ковры из коллекции Азербайджанского национального музея ковра. Посетители получили возможность познакомиться с Азербайджаном посредством VR – устройств виртуальной реальности.
В тот же день зрителям на площади Искендер бей Тираны были представлены шедевры национальной азербайджанской музыки: в сопровождении камерного оркестра под руководством народного артиста Фахреддина Керимова выступили народные артисты Фидан Гаджиева, Азер Зейналов, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, Эльвин Ганиев, а также Садаф Будагова и Ибрагим Бабаев. Среди зрителей были министр культуры Албании Эльва Маргарити, послы иностранных государств, аккредитованные в Албании, другие официальные лица.
На следующий день ритм-группа «Натик» и танцевальный ансамбль «Мирвари» представили красочную программу: «Гавалдаш», «Карабах», «Янардаг», «Мехрибан», «Сары Гелин» и другие. Местная публика с большим энтузиазмом встретила эти композиции и присоединилась к танцам. Большой интерес зрителей также вызвали история Азербайджана, география, национальные ковры Азербайджана, искусство витража, изображения Ичеришехер, Шуши и Джыдыр Дюзю на мониторе.
В последний день мероприятия в павильоне Reja The Could в Тиране был показан фильм «Аршин мал алан», жемчужина азербайджанского киноискусства, снятый в 1945 году и восстановленный в цветном формате в Голливуде по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
2 сентября на Итальянской площади Тираны состоялся этно-джазовый концерт группы «Бута» под руководством народного артиста Азербайджана Энвера Садыгова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба.
В рамках Дней культуры Азербайджана Национальным кулинарным центром Бюро по туризму Азербайджана на площади Искендер бей местным жителям были продемонстрированы образцы национальной кухни Азербайджана.
Также азербайджанская делегация провела встречи с министром культуры Албании Эльвой Маргарити, мэром Тираны Эрионом Велиачем и директором Национальной библиотеки Албании Пиро Мишей. Были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества.