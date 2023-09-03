Польша выдаст Украине уклонистов

Польша согласилась на выдачу Украине граждан, уклоняющихся от призыва в армию. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Польская сторона заявила о готовности отправлять в Украину граждан, уклоняющихся от призыва в армию, сообщили в Главном управлении полиции Польши. По словам пресс-секретаря ведомства, для этого Украина должна будет предоставить международный ордер на арест каждого из таких лиц.

Если человек, объявленный в розыск Киевом, будет задержан, это отразится в Национальной полицейской информационной системе Польши. Далее вопрос о его экстрадиции будет решаться польским судом, подчеркнул представитель Главного управления полиции.

По данным Пограничной службы Польши, с начала вооруженного конфликта в Украине в страну въехало около 80 тысяч украинцев призывного возраста. Источник сообщает, что Польша уже начала возвращать Украине граждан, но в основном тех, кто был причастен к незаконной миграции в Европу.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о планах обратиться к другим странам с просьбой об экстрадиции уклонистов.