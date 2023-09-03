Делегация Израиля у Сахибы Гафаровой

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, на встрече было отмечено, что Азербайджан и Израиль – дружественные страны и партнеры, между которыми идет энергичный политический диалог.

Исключительную роль в развитии отношений играет обмен визитами, а также проведение встреч на высоком уровне. Гафарова подчеркнула, что в Азербайджане евреи и азербайджанцы веками живут бок о бок в мире, дружбе и взаимопонимании.

Участники встречи обсудили перспективы расширения сотрудничества между Милли Меджлисом и Кнессетом, положительно оценив как деятельность групп взаимной дружбы, так и двусторонних визитов парламентариев в деле развития отношений между законодательными ассамблеями Азербайджана и Израиля.