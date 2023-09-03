Пашинян снова рассердил Кремль

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону, в Москве ими крайне недовольны, сообщил диписточник российским СМИ.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки», - указал источник.

Источник отмечает, что Россия «не собирается оставлять регион Южного Кавказа как ближайший друг и сосед Армении», но Еревану «не стоит становиться орудием Запада по выдавливанию России».

«Премьер Армении в интервью заявил о возможности отдаления России от региона. На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели.

Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», - сказал источник.

Он добавил, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство».