Буш: Разрывается сердце, когда вижу, как с Саакашвили обращаются в тюрьме
43-й президент США Джордж Буш-младший обратился к участникам проходящей в Тбилиси международной конференции «Побеждая путинизм». Письмо экс-президента зачитал экс-помощник Госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Крамер.
По словам Джорджа Буша-младшего, внимание всего мира сейчас приковано к Украине. Он считает, что исход этой войны окажет огромное влияние на демократию и свободу в мире, включая Грузию.
«Победа в Украине может также проложить путь к прекращению российской оккупации 20% территории вашей страны спустя 15 лет после вторжения Путина», – отметил Буш.
Он заявил, что грузинский народ «продолжает решительно поддерживать членство в Трансатлантическом демократическом сообществе посредством членства в НАТО и Европейском союзе».
«Остаются вопросы относительно приверженности правительства Грузии демократическим ценностям. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как с вашим третьим президентом, которого я знал лично, обращаются в тюрьме.
Многих беспокоит растущее влияние России в вашей стране и тот факт, что это российское влияние распространяется на поддержку правительством украинского народа и правительства», – отметил Джордж Буш-младший.