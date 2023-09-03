Буш: Разрывается сердце, когда вижу, как с Саакашвили обращаются в тюрьме

По словам Джорджа Буша-младшего, внимание всего мира сейчас приковано к Украине. Он считает, что исход этой войны окажет огромное влияние на демократию и свободу в мире, включая Грузию.

«Победа в Украине может также проложить путь к прекращению российской оккупации 20% территории вашей страны спустя 15 лет после вторжения Путина», – отметил Буш.

Он заявил, что грузинский народ «продолжает решительно поддерживать членство в Трансатлантическом демократическом сообществе посредством членства в НАТО и Европейском союзе».

«Остаются вопросы относительно приверженности правительства Грузии демократическим ценностям. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как с вашим третьим президентом, которого я знал лично, обращаются в тюрьме.

Многих беспокоит растущее влияние России в вашей стране и тот факт, что это российское влияние распространяется на поддержку правительством украинского народа и правительства», – отметил Джордж Буш-младший.