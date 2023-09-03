В рамках заданного курса были выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег в отношении олигарха Игоря Коломойского. На фоне этого произошло также отстранение от должности министра обороны Алексея Резникова.

Хотя персональные обвинения в коррупции не были предъявлены Алексею Резникову в ходе расследования, президент Зеленский выдвинул в адрес Минобороны несколько громких обвинений в коррупции, не уточнив при этом конкретных деталей.

Дарья Каленюк, исполнительный директор украинской общественной организации «Центр антикоррупционных действий», утверждает, что Алексей Резников замедлял процесс принятия решений по реформам в Министерстве обороны и не ушел в отставку после скандала с закупками продовольствия. По ее мнению, его отставка была лишь вопросом времени после последних обвинений в коррупции.

Новый министр обороны Рустем Умеров активно участвовал в ключевых переговорах, связанных с освобождением украинских военнопленных, сообщает газета.