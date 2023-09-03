Зурабишвили нет места в мечте
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в демонстративном нарушении Конституции, сообщают зарубежные СМИ.
«В нашей Конституции записано, что внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию.
Своим визитом в Европу президент, не согласовав его с правительством, демонстративно нарушила Конституцию», - сказал Гарибашвили сегодня на заседании правительства.
Он сообщил, что еще месяц назад Зурабишвили обратилась к правительству по поводу визитов в страны Европы, но ей было отказано.
Гарибашвили отметил, что поддерживает принятое правящей партией «Грузинская мечта» решение о начале процедуры импичмента президенту.
Политсовет «Грузинской мечты» на прошлой неделе объявил о начале процедуры импичмента президенту Зурабишвили.