Зурабишвили нет места в мечте

«В нашей Конституции записано, что внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию.

Своим визитом в Европу президент, не согласовав его с правительством, демонстративно нарушила Конституцию», - сказал Гарибашвили сегодня на заседании правительства.

Он сообщил, что еще месяц назад Зурабишвили обратилась к правительству по поводу визитов в страны Европы, но ей было отказано.

Гарибашвили отметил, что поддерживает принятое правящей партией «Грузинская мечта» решение о начале процедуры импичмента президенту.

Политсовет «Грузинской мечты» на прошлой неделе объявил о начале процедуры импичмента президенту Зурабишвили.