Ереван не боится угроз Москвы

Никто в НАТО не призывал Армению вступать в альянс, но Ереван готов продолжать сотрудничество с этой организацией, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.

«Что касается партнерства Армении и НАТО, то оно осуществляется не первый год. Мы сотрудничаем с НАТО в различных форматах и готовы продолжить этот процесс».

Ранее в Москве заявили, что Россия «не собирается оставлять регион Южного Кавказа как ближайший друг и сосед Армении», но Еревану «не стоит становиться орудием Запада по выдавливанию России».