Сколько территории в Карабахе очищено от мин

С ноября 2020 года в освобожденных от оккупации районах успешно очищено от мин более 95 тысяч гектаров территорий. Об этом сообщил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

«Обнаружено и обезврежено около 30 тыс. противотанковых, около 17 тыс. противотанковых мин и более 40 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. Жертвами мин стали 305 человек. Из них 57 человек погибли, а остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести», – отметил Вугар Сулейманов.