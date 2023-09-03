Лачин обеспечит Баку питьевой водой

Со строительством на территории Лачинского района водохранилища «Хакаричай» и отходящих от него магистральных трубопроводов предусматривается обеспечение качественной питьевой водой Шушинского, Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского и Агдамского районов, а также Баку, сообщил представитель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов.

По его словам, работы по строительству водохранилища планируется завершить до 22 октября 2024 года. В результате запуска проекта удастся обеспечить питьевой водой около 3 млн человек.