Венгрия планирует закупать 1 миллиард кубометров природного газа у Азербайджана, чтобы диверсифицировать источники поставок, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Сийярто призвал ЕС выделить средства на расширение мощностей трубопроводов, по которым азербайджанский природный газ может поступать в Румынию и Венгрию.

Также, по словам министра, между Баку и Будапештом достигнута предварительная договоренность по участию венгерских строительных компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

В августе Будапешт и Баку подписали политическое соглашение, согласно которому объем поставок азербайджанского газа в Венгрию увеличится примерно до 1 миллиарда кубометров.