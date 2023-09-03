О чем говорили Байрамов и Сийярто обновлено 17:41
Венгрия планирует закупать 1 миллиард кубометров природного газа у Азербайджана, чтобы диверсифицировать источники поставок, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Сийярто призвал ЕС выделить средства на расширение мощностей трубопроводов, по которым азербайджанский природный газ может поступать в Румынию и Венгрию.
Также, по словам министра, между Баку и Будапештом достигнута предварительная договоренность по участию венгерских строительных компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
В августе Будапешт и Баку подписали политическое соглашение, согласно которому объем поставок азербайджанского газа в Венгрию увеличится примерно до 1 миллиарда кубометров.
*** 16:48
В ходе своего официального визита в Венгрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Информация о данной встрече была опубликована на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети Х (ранее Twitter).
Happening now: Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade of 🇭🇺 warmly welcomes @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of 🇦🇿 within the latter’s official visit to Hungary. pic.twitter.com/c9V74bgpai— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 4, 2023