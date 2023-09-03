Шойгу предложил Ким Чен Ыну провести совместные военные учения

«Отчеты разведки показывают, что Россия недавно предложила провести совместные военные учения с Северной Кореей наряду с торговлей артиллерийскими снарядами и ракетами. Предполагается, что Северная Корея обращалась к России с просьбами о ремонте устаревшей военной техники и передаче технологий», — отметил член Палаты представителей Южной Кореи Ю Сан Бом.

Однако на данный момент нет информации о том, приняла ли КНДР это предложение России. Важно отметить, что за всю историю своего существования Северная Корея не проводила совместных военных маневров с другими странами.

Следует отметить, что визит Сергея Шойгу в Пхеньян состоялся в конце июля, и его целью, по данным разведки США, было заключение новых сделок по поставке оружия, в том числе артиллерийских боеприпасов. Эти сделки, если они будут осуществлены, могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН.

Северная Корея поддерживает Россию в ее действиях по Украине с момента аннексии Крыма в 2014 году, и стала первой страной, признавшей присоединение четырех регионов Украины к России.