Yelo Bank поддержал программу «Самозанятость»

Yelo Bank поддерживает граждан в открытии собственного бизнеса с целью улучшения социального благосостояния малообеспеченных семей. На этот раз в рамках проекта «Самозанятость» банк подарил предпринимателям Нафталана, Гянджи и Товуза специальное оборудование для открытия своего малого бизнеса.

Зенфира Хагвердиева, жительница Нафталана, давно мечтала о создании собственного бизнеса по производству мучных изделий. Сладости, которые она готовила, нравились всем, кто их пробовал, это побудило ее открыть свое заведение. Yelo Bank, благодаря которому Зенфира осуществила свою мечту, предоставил ей необходимое оборудование. Теперь она продолжит дело, которое с энтузиазмом начала как предприниматель, и вскоре расширит свой бизнес.

Следующей гражданкой, которая осталась довольна проектом, стала жительница Гянджи Гюльнара Исрафилова. Yelo Bank подарил Гюльнаре, которая мечтала открыть салон красоты и дарить женщинам красоту, все необходимое оборудование для реализации ее планов. Радует, что женщины занимают особое место среди потенциальных предпринимателей. Таким образом, Yelo Bank вносит свой вклад в развитие женского предпринимательства в стране.

Алескер Велиев, житель Товуза, желающий открыть небольшую столярную мастерскую, является одним из граждан, получивших поддержку от проекта. Ему были предоставлены все необходимые материалы и оборудование для создания и дальнейшего развития своего бизнеса.

Следует отметить, что программа «Самозанятость» реализуется на основе соглашения, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, гражданам, принадлежащим к уязвимым слоям населения, которые хотят заниматься индивидуальным предпринимательством, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании малого семейного бизнеса или в развитии уже существующего бизнеса.

Мы, Yelo Bank, всегда с особой чуткостью подходим к реализации социальных проектов. Таким образом, наш банк, который одним из первых присоединился к программе «Самозанятость», продолжит оказывать поддержку успешной реализации данного проекта.

У вас есть дополнительные вопросы по микро бизнес-кредитам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или WhatsАpp.

Yelo Bank – яркий банкинг!