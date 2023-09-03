Карапетян: Армения и Азербайджан пока полностью не отказались от смертной казни

Парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на заседании в понедельник дала положительное заключение проекту решения об окончательном отказе от смертной казни, применяемой в качестве высшей меры наказания.

«Протокол об окончательном отказе от смертной казни был подписан всеми 46 членами Совета Европы, однако вступил в силу лишь в 44 из них. Армения и Азербайджан пока его не ратифицировали», - заявил замминистра юстиции Армении Карен Карапетян в ходе обсуждения вопроса о ратификации Конвенции «О защите прав человека и основных свобод».

Ратификация протокола, по его словам, созвучна позиции официального Еревана. Последний является сторонником полного отказа от смертной казни.