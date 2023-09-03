Противостояние сил Асада и протурецких группировок в Сирии

В столкновениях между сирийской армией и поддерживаемыми Турцией повстанческими группировками были убиты 23 бойца, сообщает The New Arab.

Рами Абдель Рахман из Сирийской обсерватории по правам человека сообщил о «18 погибших среди протурецких группировок и пятерых из сил режима» в провинции Хасеке, добавив о наличии раненых.

Столкновения произошли в районе Таль-Тамр на северо-западе провинции.

Ранее сообщалось о вспышке насилия в контролируемых курдами районах провинции Дейр-эз-Зор после того, как поддерживаемые США SDF задержали 27 августа Ахмада аль-Хабиля, т.н. главу Военного совета Дейр-эз-Зора.

По данным обсерватории, в результате насилия погибли 23 бойца SDF, 39 местных бойцов и девять гражданских лиц.