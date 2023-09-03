Контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал», считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — сказал он.

Путин добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. «Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем. Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались», — сказал российский лидер журналистам.

Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество Анкары в переговорах с Киевом (переговоры между двумя странами в первые месяцы войны проходили на территории Турции, затем они прекратились). Также турецкая сторона участвовала в процессе обмена пленными между Россией и Украиной.