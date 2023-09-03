Компании из Израиля привлекут к проектам в Карабахе

Привлечение израильских компаний к проектам реинтеграции, осуществляемым на освобожденных территориях Азербайджана, имеет важное значение, сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на встрече с членами израильско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы в Кнессете Израиля.

Согласно сообщению Министерства экономики, Эльнур Алиев отметил на встрече, что будет продолжена совместная работа с целью развития экономического сотрудничества между двумя странами. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Израиль оказывают друг другу взаимную поддержку в различных сферах. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, в прошлом году товарооборот с Израилем вырос более чем на 85%.

Член израильско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы Евгений Сова отметил важность развития отношений Израиля с Азербайджаном, выразил заинтересованность израильских компаний в участии в различных проектах, в том числе в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, поделился мнением о развитии сотрудничества.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-израильских экономических отношений.