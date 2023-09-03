Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина, назвавшего «провалом» контрнаступление ВСУ, сказал, что украинцы несут «большие потери» на фронте.

«Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята искусно новыми БПЛА... уничтожили еще шесть машин. Поэтому вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать», — сказал Шойгу журналистам после пресс-конференции президента РФ в Сочи.