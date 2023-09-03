Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос, ведется ли расследование в отношении генерала Сергея Суровикина, передает Интерфакс.

Вопрос о том, «что с Суровикиным, и ведется ли в отношении него расследование», журналисты задали Шойгу в ходе общения с ним после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне. Шойгу отвечать на вопрос не стал.

В то же время российская телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале заявила, что генерал Сергей Суровикин «вышел» и находится в Москве с семьей.

Она опубликовала фотографию генерала с семьей, утверждая, что она сделана сегодня. «Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — написала Собчак.