Путин наградил 25-летнюю дочь Кадырова за многолетнюю работу

Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову, старшую дочь главы республики Рамзана Кадырова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы российского государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В сообщении указано, что дочь главы Чечни Рамзана Кадырова наградили за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую работу.

В начале августа президент РФ наградил орденом «Знак Почета» главу регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырову — мать Рамзана Кадырова. 27 августа орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил Иса Тумхаджиев (женат на родственнице Кадырова). Он занимает в Чечне должность первого заместителя председателя правительства республики.