Чем угощал Путин во время обеда Эрдогана?

Меню рабочего обеда президентов России и Турции состояло из пяти блюд.

Согласно сообщениям российских СМИ, лидерам подали салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с томатом и топинамбуром.

На первое главам государств предложили суп-харчо с говядиной. Также в меню была кефаль с овощами и шпинатным соусом или корейка ягненка на гриле с пюре из пастернака (на выбор).

На десерт президентам подали «Птичье молоко». К блюдам им предложили вина российской винодельни «Усадьба Дивноморское»: «Восточный склон» (2021) и «Каберне Совиньон» (2020).