Джалал Гурбанов: «Они думают и любят Родину, как их отцы»

«Сегодня все азербайджанцы должны разделять гордость за Родину с детьми шехидов... Они думают, как их отцы, они любят Родину, как их отцы. Они представляют собой нерушимую духовную связь между шехидами и нами». Так сказал Джалал Гурбанов, руководитель группы Fire Land Production, а также организатор проектов «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой».

По словам Дж.Гурбанова, «после окончания Второй Карабахской войны печаль в сердцах детей, потерявших родителей, слезы матерей, потерявших своих сыновей, побудили нас создать проекты «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой». Радовать души наших героев, погибших за Родину, и радовать сердца их детей и матерей стало для нас важнейшей целью и священной мечтой. Нашей целью при реализации этих проектов было то, чтобы эти дети всегда гордились своими отцами, смягчить сердца матерей, принесших в жертву своих детей.

Я рад, что уже создан гимн этих проектов, который тронул и порадовал сотни сердец. Слова принадлежат Ханым Исмаилгызы, музыка написана мной, аранжировка Рашада Багирова. Этот гимн в исполнении прекрасного певца Замика Гусейнова - это слова наших сердец, голос нашей души, наше глубокое уважение и любовь к героям.

Как сказал Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, уделять внимание семьям шехидов – долг и обязанность каждого гражданина Азербайджана, наряду с государством. Первый вице-президент Азербайджана, первая леди Мехрибан Алиева принимает близко к сердцу боль семей шехидов, старается помочь им всеми возможными способами. Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов внимательно следит не только за собственными проектами, но и за нашими мероприятиями. Хочу поблагодарить сотрудников МВД, особенно министра Вилаята Эйвазова, за то, что они смогли передать детям шехидов чувство родства...

Наше единство в годы Отечественной войны было показано в проектах «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой»... Дорогие дети и матери шехидов! Да, ваши отцы, ваши сыновья – герои, и каждый азербайджанский ребенок гордится ими!».