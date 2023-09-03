«Байрактары» вернулись на украинский фронт
После долгого перерыва вновь появились на украинском фронте турецкие «Байрактары». Это может означать, что усилия ВСУ по планомерному уничтожению российских средств ПВО, путей снабжения и обеспечения, складов с боеприпасами в ходе длящегося уже три месяца контрнаступления дали результат, пишет Forbes.
Накануне появились видеозаписи о том, как TB-2 наблюдают за патрульным катером на черноморском побережье, с которого российские солдаты ведут разгрузку, и за грузовиком «Урал» на юге страны, а затем уничтожают их.
То, что «Байрактары» снова появились на передовой, говорит о двух вещах, отмечает корреспондент Forbes, специализирующийся на военной технике: Киев смог восстановить флот из TB-2, изначально состоявший примерно из 70 дронов, но сильно потрепанный российскими средствами ПВО; эффективность российской противовоздушной обороны на южных участках фронта сильно упала в результате действий ВСУ.
Сайт Oryx, учитывающий документально подтвержденные потери с обеих сторон, зафиксировал уничтожение «Байрактарами» 99 единиц российской техники, включая 15 ракетных систем «земля-воздух», 10 вертолетов, семь кораблей и пр.