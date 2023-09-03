«Байрактары» вернулись на украинский фронт

После долгого перерыва вновь появились на украинском фронте турецкие «Байрактары». Это может означать, что усилия ВСУ по планомерному уничтожению российских средств ПВО, путей снабжения и обеспечения, складов с боеприпасами в ходе длящегося уже три месяца контрнаступления дали результат, пишет Forbes.

Накануне появились видеозаписи о том, как TB-2 наблюдают за патрульным катером на черноморском побережье, с которого российские солдаты ведут разгрузку, и за грузовиком «Урал» на юге страны, а затем уничтожают их.