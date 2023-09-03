Запад поставил требование перед Эмиратами

США, Евросоюз и Великобритания направили в ОАЭ делегации чиновников, чтобы убедить власти прекратить поставки в Россию подсанкционных товаров, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Брюсселе.

По их словам, речь идет в первую очередь о чипах и электронике, которые могут использоваться для производства оружия.

Торговля России с ОАЭ в прошлом году выросла на 68% — до рекордных $9 млрд. При этом поставки отдельных товаров из «санкционных списков» стали больше в десятки раз. Так, за январь-май 2023 года из ОАЭ в РФ было продано компьютерных компонентов на $149 млн против всего $1 млн за тот же период годом ранее. Экспорт электронного оборудования взлетел в 20 раз, до $20 млн, коммуникационного — достиг $64 млн, хотя в январе-мае 2022 года был равен нулю.

Эти поставки вызывают обеспокоенность американских и европейских чиновников, пишет WSJ. Делегации из США и ЕС ранее в этом году посещали Турцию и Казахстан, добиваясь блокировки «серого экспорта» товаров двойного назначения.

Последний визит американских официальных лиц в ОАЭ состоялся в январе. Замминистра финансов и куратор финансовой разведки США Брайан Нельсон предупредил местных чиновников о готовности вводить санкции против компаний и физлиц, помогающих обходить меры в отношении России.