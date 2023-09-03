Путин обвинил Украину в «атаках» на «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым Россия поставляет газ в Турцию.

По его словам, которые приводит РБК, попытки ударов предпринимаются в том числе с помощью беспилотников. «Наши корабли охраняют эти «потоки», эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских», — сказал Путин.