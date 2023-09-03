Джейхун Байрамов обвинил Армению в распространении лжи

Армения препятствует усилиям по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, распространяет ложь относительно дороги Лачин - Ханкенди, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в рамках официального визита в эту страну.

Министр отметил, что армянские жители ежедневно пользуются Лачинской дорогой, а для перевозки крупногабаритных грузов Азербайджан предложил использовать дорогу Агдам - Ханкенди.