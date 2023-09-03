Украинская армия наступает под Мелитополем

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 сентября.

В сводке говорится, что произошло 22 боестолкновения. Отражены российские атаки на Лиманском, Бахмутском, Марьинском направлениях.

За минувшие сутки российская армия нанесла 5 ракетных и 68 авиационных ударов, 42 раза обстреляла украинскую территорию из реактивных систем залпового огня.