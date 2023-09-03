Шойгу заявил, что у России «в этом году учения на Украине»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия не будет проводить в этом году стратегических учений «Запад-2023».

На вопрос журналистов, будет ли Россия проводить учения «Запад-2023, Шойгу ответил: «Нет, в этом году у нас учения на Украине».

Учения «Запад» - совместные стратегические учения России и Беларуси. Они проводились раз в два года на территории Беларуси (2009, 2013, 2017, 2021 годы).