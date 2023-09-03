Как руководители водохранилища отмывали сотни тысяч манатов

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий бывших руководителей управления эксплуатации Виляшчайского водохранилища АО «Мелиорация и водное хозяйство»: Агабека Агаева, Махира Алиева, главного бухгалтера Аждара Фатуллаева и других сотрудников.

Согласно информации, предоставленной haqqın.az в пресс-службе Генпрокуратуры, вышеупомянутые лица при помощи своих коллег Садраддина Агабабаева и Исмаила Ализаде присвоили более 1 миллиона 800 тысяч манатов госсредств.

Делалось это следующим образом: преступники переводили деньги фиктивным сотрудникам под видом выплаты зарплат, финансовой помощи, а также якобы на покупку топлива для автомобилей. Эти деньги позже отмывались через инвестиции в недвижимость.

Для возмещения установленного материального ущерба арестовано движимое и недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым и членам их семей. Уголовное дело рассматривает Ленкоранский суд по тяжким преступлениям.