Болгария забрала нефтяной терминал «Лукойла»

В интервью BTV он подчеркнул, что власти не намерены выплачивать компенсации «Лукойлу» из-за прекращения концессии.

Правительство Болгарии взяло на себя оперативный контроль над нефтяным терминалом «Росенец», ранее находившимся под управлением российской компании «Лукойл». Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков.

«Государство имеет все возможности управлять терминалом и не допустит чрезвычайных ситуаций. Соглашение о концессии прекращено из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с ограничениями, ранее наложенными на РФ, поэтому «Лукойл» может настаивать на своих правах где угодно, но не в Болгарии»,— сказал Гвоздейков.

Минтранс Болгарии считает, что отмена договора аренды не повлияет на стоимость топлива в стране.

«Лукойл Нефтохим Бургас» заключил договор о концессии на портовый терминал «Росенец» в мае 2011 года. Концессия была предоставлена на 35 лет. В августе 2023 года парламент Болгарии решил расторгнуть концессию из-за санкций, введенных против России.

В Болгарии «Лукойлу» принадлежит Бургасский нефтехимический комбинат — крупнейшее на Балканах предприятие по переработке нефтепродуктов. На его долю приходится около 9% ВВП Болгарии. В ноябре 2022 года правительство Болгарии разрешило компании экспорт в ЕС, несмотря на эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.