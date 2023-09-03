С не прошедшими сертификацию учителями расторгли договора

Как уже сообщалось, 29 августа был организован повторный экзамен в рамках сертификации для учителей, не сдавших его в прошлом году. Из 743 учителей, повторно не прошедших первый этап сертификации, 606 не набрали минимальный проходной балл и со второй попытки, а 137 не пришли на повторный экзамен.

В соответствии с «Правилами сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, в рамках Трудового кодекса с 4 сентября начался процесс расторжения с ними трудового договора, сообщили в Минобразования.

Особое внимание будет уделено обращениям нуждающихся в социальной защите учителей, не прошедших пересертификацию. Для организации работы с ними в Управлении образования Баку, Апшерон-Хызинском, Гянджа-Дашкесанском и Губа-Хачмазском районных управлениях образования созданы комиссии.

Всего в пересертификации приняли участие 1 939 учителей. 1334 из них получили право на участие в следующем этапе, набрав проходной балл.