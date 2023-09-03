Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре приехать в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток.

По данным неназванных чиновников, с которыми говорила газета, российская сторона в ходе переговоров хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок.