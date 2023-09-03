Глава МИД Германии раскритиковала Путина и похвалила Эрдогана

В то же время Бербок назвала важными усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на возвращение соглашения.

«Только из-за Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода. Россия усиливает глобальный голод», - сказала Бербок.

По словам немецкого министра, работа над альтернативными маршрутами для экспорта зерна из Украины продолжается: «Сейчас больше, чем когда-либо".

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе. В свою очередь Эрдоган выступил за продолжение зерновой инициативы.