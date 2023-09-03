Прошедшим сертификацию учителям прибавили зарплату

В понедельник, 4 сентября, состоялся брифинг, посвященный процессу сертификации учителей. На брифинге заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли проинформировал представителей СМИ о результатах сертификации.

Он отметил, что в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» одной из основных целей является обеспечение участия в сертификации 137 тысяч учителей. В связи с этим процесс сертификации будет продолжен постепенно до конца 2026 года.

Замминистра напомнил, что в сертификации, организованной впервые в прошлом году, приняли участие 11 211 учителей начальных классов. После успешного завершения процесса к зарплате 3 163 учителей, набравших 51-60 баллов, было добавлено 35 процентов, к зарплате 5 624 учителей, набравших 30-50 баллов, - 10 процентов.

Позже были даны ответы на вопросы представителей СМИ.