«Мой дорогой друг»: Эрдоган подвел итоги переговоров с Путиным

«Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом господином Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня… Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов. Объем двусторонней торговли в прошлом году достиг примерно $69 млрд. Мы уверенно движемся к цели в $100 млрд», – говорится в публикации.

По словам Эрдогана, одним из вопросов, на котором президенты сосредоточили свое внимание, была активизация Черноморской зерновой инициативы. «В этом контексте в консультации с ООН мы подготовили новый пакет предложений, который включает значительный прогресс. Я верю, что мы в короткие сроки достигнем решения, которое оправдает ожидания», – добавил турецкий президент.

Президент Турции также прокомментировал войну в Украине. «Мы желаем, чтобы продолжающиеся конфликты были как можно скорее прекращены путем установления прочного и справедливого мира на основе международного права. Мы придерживаемся нашего принципиального подхода, согласно которому не будет победителя в войне и проигравшего в мире», – заявил Эрдоган.